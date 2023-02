Steve Coogan, la star di Una notte al museo nel film The Penguin Lessons

Steve Coogan è stato scelto per far parte del cast del film The Penguin Lessons, diretto dal regista di Full Monty Peter Cattaneo, con Jeff Pope alla scrittura nell'adattamento del romanzo bestseller di Tom Mitchell. Coogan è noto per le sue interpretazioni in film come Philomena, Stanlio & Ollio e la saga di Una notte al museo.

The Penguin Lessons racconta la vera storia di un inglese disilluso che va a lavorare in una scuola in Argentina nel 1976.

L'uomo si aspetta un viaggio semplice ma si troverà davanti una nazione complicata e divisa, e una classe di ragazzini ai quali è praticamente impossibile insegnare.



"Non potremmo immaginare interprete migliore di Steve Coogan per interpretare il ruolo, uno dei più grandi attori contemporanei, e ovviamente il brillante regista candidato all'Oscar Peter Cattaneo con il quale siamo entusiasti di lavorare di nuovo" hanno dichiarato i produttori sulla star di Stanlio & Ollio con John C. Reilly.



Peter Cattaneo, regista del film, ha spiegato:"Sono stato attratto dall'ambientazione viscerale del conflitto politico dell'Argentina di fine anni '70 e del legame inaspettato di un uomo con un pinguino nel cuore".



Steve Coogan collabora con Jeff Pope anche per l'adattamento di To Catch a King, il libro del fratello di Lady D.