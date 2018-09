Steve Coogan protagonista con David Mitchell della comedy di Michael Winterbottom

Deadline riporta la notizia che Steve Coogan e David Mitchell sono stati ingaggiati per recitare da protagonisti in una nuova commedia diretta da Michael Winterbottom e prodotta da Sony Pictures International Productions e Film4. La pellicola non ha ancora un titolo ufficiale ma i due attori britannici sono stati annunciati in queste ore.

Il film seguirà la storia di un miliardario, vestito sempre firmato e alla moda, con uno stile di vita narcisistico e freddo, che assume un giornalista per raccontare la storia della sua vita. Coogan sarà il miliardario mentre Mitchell interpreterà il giornalista.

Il regista Michael Winterbottom ha già un trascorso in quest'ambito, avendo girato il documentario The Emperor's New Clothes nel 2015, con Russell Brand, con pessimi riscontri da parte della critica.

Il film è prodotto da Melissa Parmenter di Revolution Films e Damian Jones.

David Mitchell, che si sta occupando anche della sceneggiatura, è noto per il suo lavoro nella sit-com Peep Show, e recentemente ha recitato in Back, insieme a Robert Webb.

Steve Coogan ha riscosso molto successo con la serie tv The Trip, oltre ai ruoli di successo in Cattivissimo Me e Una notte al museo. Ha recitato anche in Philomena, al fianco di Judi Dench, dove interpreta un giornalista, Martin Sixsmith.

Al momento non sono stati comunicati altri dettagli sulla produzione della pellicola, che presumibilmente dovrebbe uscire nelle sale nel 2019.