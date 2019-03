Steve Coogan e John C. Reilly nel trailer italiano di Stanlio e Ollio

Presentato all'ultima Festa del Cinema di Roma, sta per arrivare nelle sale italiane Stanlio e Ollio, film diretto da Jon S. Baird con Steve Coogan e John C. Reilly nelle vesti dei celebri comici Stan Laurel (Stanlio) e Oliver Hardy (Ollio). Lucky Red ha diffuso online il trailer italiano in vista dell'uscita del 1° maggio.

Stanlio e Ollio ripercorre una fase importante della vita e della carriera di Stan Laurel e Oliver Hardy, quando la coppia partì per l'Europa e s'impegnò in una tournée teatrale in Inghilterra. Laurel e Hardy si sono messi ormai alle spalle la loro epoca d'oro e il futuro si presenta molto incerto.

Nonostante i dubbi su ciò che dovranno affrontare, Stanlio e Ollio non hanno mai smesso di far ridere e in terra anglosassone ritroveranno l'amore dei fan e una nuova fase della loro celebrità. Una grande eredità, quella lasciata ancora oggi dai due leggendari comici.





Presentato al BFI London Film Festival e distribuito negli Stati Uniti e in Gran Bretagna tra dicembre e gennaio, Stanlio e Ollio è pronto ad arrivare anche nei cinema italiani. Nel cast anche Nina Arianda e Shirley Henderson nel ruolo delle mogli dei due protagonisti, Ida Kitaeva Laurel e Lucille Hardy. Danny Huston interpreta il mentore e celebre produttore Hal Roach.

Il trailer, sulle note di Non, je ne regrette rien di Edith Piaf, mostra le difficoltà di Stan Laurel e Oliver Hardy nel corso della tournée e l'alternanza fra i momenti d'attrito e l'affetto che li legava indissolubilmente nonostante i lunghi anni di collaborazione.



Stanlio e Ollio è stato scritto da Jeff Pope, sceneggiatore di Philomena, film nel quale Steve Coogan ha recitato al fianco di Judi Dench. Martin Scorsese ha fornito consigli nel corso della lavorazione del film.