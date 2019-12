Steve Coogan avido miliardario nel trailer ufficiale di Greed

La Sony Pictures UK ha pubblicato online il primo trailer ufficiale dell'annunciato Greed, nuovo film scritto e diretto da Michael Winterbottom (Everyday, The Killer Inside Me) e con protagonista l'attore britannico Steve Coogan (Philomena, Stanlio & Ollio) che racconta l'ascesa e la caduta di un miliardario inglese.

Il film segue la storia del miliardario britannico "fattosi da solo" Sir Richard McCreadie, il cui impero di vendita al dettaglio è in piena crisi. Per trent'anni ha governato incontrastato il mercato della moda al dettaglio, portando la sua intera esistenza in passerella e viceversa, ma una dannosa inchiesta pubblica sta per offuscare completamente la sua immagine. Per salvare la sua reputazione, decide di riprendersi organizzando una festa altamente pubblicizzata e super stravagante per celebrare il suo sessantesimo sull'Isola di Mykonos, in Grecia.



Si tratta di una satira sulla grottesca disuguaglianza della richezza all'interno del settore della moda, che segue ascesa e caduta di uno dei suoi massimi esponenti attraverso gli occhi del suo biografo, il giornalista Nick.



Nel cast di Greed troviamo anche Isla Fisher nei panni della moglie di McCreadie e David Mitchell in quelli di Nick, per un'uscita prevista nelle sale britanniche il prossimo 21 febbraio 2020. Non c'è alcuna data d'uscita per il mercato Americano o Italiano, al momento.



