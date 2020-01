Steve Carell e Mackenzie Davis nel primo trailer di Irresistible

Focus Features ha pubblicato il primo trailer di Irresistible, nuovo film scritto e diretto da Jon Stewart con protagonista assoluto il candidato all'Oscar e nove volte candidato al Golden Globe Steve Carell.

Secondo lungo per Stewart dopo Rosewater del 2014, il film racconta la storia di uno stratega democratico che aiuta un veterano in pensione a candidarsi come sindaco in una piccola città conservatrice del Midwest. Ma le cose si complicano quando una stratega repubblica si interessa alla vicenda.

Steve Carell interpreta Gary Zimmer, con il cast che include anche Chris Cooper, Rose Byrne, Topher Grace, Natasha Lyonne, Mackenzie Davis, CJ Wilson e Will Sasso. Ecco la sinossi ufficiale:

"Scritto e diretto da Jon Stewart, Irresistible è una commedia su ciò che accade quando una piccola città del Wisconsin diventa l'attrazione principale del nostro circo politico. Dopo che il principale stratega democratico Gary (Steve Carell) vede un video di un colonnello della marina in pensione (Chris Cooper) che difende i diritti dei lavoratori privi di documenti nella sua città, Gary crede di aver trovato la chiave per il successo. Tuttavia, quando i repubblicani lo contrastano inviando la sua brillante nemesi Faith (Rose Byrne), ciò che è iniziato come una storia locale diventa rapidamente diventa una lotta fuori controllo per l'anima dell'America."

Il film è una produzione Plan B Entertainment, che con Focus ha fissato la data d'uscita negli Stati Uniti per il 29 maggio 2020.



