La prima stesura della sceneggiatura di Infinity War non piacque a nessuno!

La doppietta composta da Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame è senza ombra di dubbio il più clamoroso successo in termini di incassi e critica mai realizzato da Marvel. Eppure, sembra che la genesi del primo capitolo del dittico sia stata piuttosto sofferta, almeno per i suoi sceneggiatori.

Come raccontato da Stephen McFeely allo scorso Comic-Con di San Diego, infatti, pare che la prima versione della sceneggiatura di Infinity War sia stata praticamente bocciata all'unanimità da tutti gli addetti ai lavori, con un'attenzione speciale ad una storyline in particolare.

"C'erano un sacco di tentativi ed errori. Noi ottenemmo questo lavoro prima che cominciassimo a girare Captain America: Civil War, e tutte le cose che avete visto sullo schermo hanno cominciato a prendere vita intorno alla fine del 2015. Per cui abbiamo vissuto tutto ciò per un bel po' di tempo. Ma attraverso tutti questi flussi e riflussi, ad un certo punto, verso la metà del 2016 c'era questa sceneggiatura che non piaceva davvero a nessuno. Così tornammo da Burbank ad Atlanta con addosso un certo panico, tipo: 'Oh mio Dio, siamo nei guai'. E la cosa su cui tutti ci trovavamo d'accordo era che la storyline di Thor facesse veramente schifo" ha raccontato divertito lo sceneggiatore durante il panel Marvel.

Tutto è bene quel che finisce bene comunque, e quella del successo di Infinity War è sicuramente una storia a lieto fine. La sceneggiatura finale ha comunque fatto sorgere delle questioni: qualche tempo fa, ad esempio, gli stessi sceneggiatori hanno dovuto difendere il comportamento di Star-Lord. Tom Holland, invece, ha recentemente svelato una divertente scena tagliata dal film.