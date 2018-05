Sterling K. Brown vuole ancora interpretare John Stewart In ‘Green Lantern Corps'

David S. Goyer, a gennaio, ha confermato che lo sviluppo del film è ancora nelle fasi iniziali. Del resto non ne abbiamo sentito parlare molto, negli ultimi tempi. Comunque sia, Sterling K. Brown, vuole ancora essere John Stewart.

Quel che sappiamo per adesso, è che Goyer ha firmato sia per produrre il progetto, che per scriverne la sceneggiatura, insieme a Justin Rhodes (Contract Killers). Non è ancora stato scelto alcun protagonista, ma sono diversi gli attori che si sono proposti per il ruolo: tra loro spiccano i nomi di Tyrese Gibson, Common, Trevante Rhodes e Sterling K. Brown.

Nonostante abbia interpretato il ruolo dello zio di T'Challa in Black Panther, Brown ha recentemente rivelato ad Entertainment Tonight quanto significherebbe per lui riuscire ad accaparrarsi il ruolo di Lanterna Verde:

"Non mi dispiacerebbe essere Lanterna Verde. Sarebbe divertente. Ho guardato i cartoni animati quando ero un bambino. C'era un uomo di colore che interpretava Lanterna Verde. Vedere qualcuno che mi somigliasse significava molto per me. "

Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Voi chi vedreste bene nel ruolo?