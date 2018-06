Sterling K. Brown al fianco di Blake Lively in The Rhythm Section

Sterling K. Brown si è unito al cast di The Rhythm Section mentre le riprese del film riprendono, dopo la sospensione per la ferita alla mano di Blake Lively ad inizio 2018. Reed Morano è alla regia del thriller scritto da Mark Burnell e basato sul suo stesso romanzo. Nel cast del film anche Jude Law, in un ruolo ancora non precisato.

The Rhythm Section ha come protagonista Stephanie Patrick, una donna in cerca di vendetta nei confronti delle persone che hanno ucciso la sua famiglia in un incidente aereo causato volontariamente. Per avere la propria vendetta, la donna si unisce all'intelligence di un'organizzazione segreta, per la quale diventa un'assassina che agisce sotto varie forme. La produzione del film era ben avviata quando, a gennaio, Blake Lively ha subito un grave infortunio alla mano mentre eseguiva uno stunt, causando in questo modo una temporanea chiusura della produzione. L'attrice ha subito due interventi chirurgici e ora è completamente guarita e pronta a tornare al lavoro.

The Hollywood Reporter riferisce che The Rhythm Section è pronta a riprendere i lavori, e al cast del film ora si aggiunge Sterling K. Brown. I dettagli sul suo personaggio non sono ancora stati rivelati.

Prima d'interpretare il padre di Eric Killmonger in Black Panther, Sterling K. Brown era già noto per aver recitato nel ruolo di Randall Pearson nello show tv This Is Us, interpretazione che gli è valsa un Emmy al miglior attore protagonista in una serie drammatica. Brown aveva già vinto un altro Emmy, nel 2016, per la performance nel ruolo dell'avvocato Christopher Darden nella serie antologica American Crime Story: Il caso O.J. Simpson. Ha recitato anche in Hotel Artemis, al fianco di Jodie Foster e sarà nel cast di The Predator di Shane Black.