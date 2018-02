Stephen Merchant si unisce al cast di The Girl in the Spider's Web con Claire Foy

Nel cast artistico del sequel di Millennium - Uomini che odiano le donne l’attore non è l’unico ingresso ufficializzato, infatti Variety riporta anche il nome dell’interprete norvegese. I ruoli che i due andranno a ricoprire non sono stati annunciati per il momento.

Stephen Merchant ha recentemente interpretato la figura di Calibano in Logan – The Wolverine, il personaggio dotato della capacità di individuare altri mutanti.

Tra le fila del cast di The Girl in the Spider’s Web troviamo Claire Foy (Lisbeth Salander), Sylvia Hoeks (sorella gemella di Lisbeth), Lakeith Stanfield, Cameron Britton, Sverrir Gudnason (Mikael Blomkvist), Claes Bang (villain), Carlotta von Falkenhayan, Stephen Merchant e Synnøve Macody.

Pedro Luque (Man in the Dark) è stato ingaggiato come direttore della fotografia, mentre Eve Stewart (Les Misérables, The Danish Girl) curerà il reparto scenografico.

Diretto da Fede Alvarez, autore della pellicola di successo di casa Sony Don’t Breathe, la sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight assieme al film-maker e a Jay Basu. The Girl in the Spider’s Web è l’adattamento cinematografico del bestseller scritto da David Lagercrantz, Quello che non uccide, sequel della trilogia Millennium scritta dall’autore svedese Stieg Larsson. Amy Pascal ed Elizabeth Cantillon si uniscono a Scott Rudin e Yellow Bird nella produzione del film, mentre David Beaubaire sarà produttore esecutivo del progetto.

L’uscita del film nelle sale cinematografiche statunitensi è fissata a partire dal 9 novembre.