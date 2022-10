Stephen Lang stanco delle voci su Thunderbolts: 'Ho imparato a tenere la bocca chiusa'

Alcuni anni fa Stephen Lang si è proposto per il ruolo di Cable in Deadpool e sebbene come sappiamo poi questa parte è stata affidata a Josh Brolin da allora l'attore è stato accostato spesso e volentieri al Marvel Cinematic Universe. Stavolta è il turno dei Thunderbolts dove la star di Avatar si trova a fare i conti con un grande nome del cinema.

Secondo quanto riportato dai media infatti Kevin Feige e Co. vorrebbero Harrison Ford come Generale Ross, ruolo che da tempo sarebbe stato accostato proprio a Stephen Lang. Senza entrare esplicitamente nel merito della questione, l'interprete di Miles Quaritch ha detto:

"Ho imparato a tenere la bocca chiusa su cose del genere. Come ben sai, ho pubblicato un tweet anni fa in cui dicevo: 'Certo, potrei interpretare Cable', ed è diventato subito virale, e tutti a dire: 'Lang sta facendo una campagna per il ruolo' e tutto il resto. Quindi tutto quello che posso dire è che penso che Harrison Ford sia un attore meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, sai? Non riesco a pensare a nessuno migliore di lui in quel ruolo, tranne che per forse una o due persone, ma non ho nulla da dire su questo. Aspetto la chiamata dal fantasma di Stan Lee, questo è tutto ciò che posso dire".

Insomma, dopo questo gran parlare l'attore sembra ormai rassegnato sul suo possibile ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Voi che dite, presto o tardi avrà una chance?