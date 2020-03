Stephen King sta con Woody Allen: 'La decisione dell'editrice americana mi inquieta'

Si legge nei suoi quattro tweet pubblicati a cavallo tra gli ultimi due giorni: "La decisione della Hachette di mollare il libro di Woody Allen mi rende molto inquieto. Non è per lui: non me ne importa nulla del Signor Allen. E a chi verrà messa la museruola in futuro a preoccuparmi veramente. Una volta che si è cominciato, i prossimi sono sempre più facili". Rispondendo poi a dei follower che parlano di Allen come di un pedofilo, appoggiando le dichiarazioni/rivelazioni della figlia adottiva Dylan Farrow , King risponde: "Se pensate che sia un pedofilo molto semplicemente non comprate il libro. Non andate a vedere i suoi film. Non andare a sentirlo suonare il jazz al Carlyle. Votate con il vostro portafogli... non aprendolo. In America è così che si fa". E poi, infine, un'ulteriore stoccata alla Hachette: "Consentitemi di aggiungere che è stata una mossa fottutamente miope da parte di Hachette quella di voler pubblicare le memorie di Woody Allen dopo aver pubblicato il libro di Ronan Farrow". Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che A Proposito di Niente di Woody Allen sarà pubblicato regolarmente in Italia il prossimo 9 aprile grazie a La Nave di Teseo , e che sarà un libro di 400 pagine dal costo di 20 euro.

Dopo varie polemiche e il dissenso di molti dipendenti, la Hachette ha deciso di cancellare la pubblicazione americana di Apropos of Nothing , libro di memorie di Woody Allen , una scelta che avrebbe inquietato non poco Stephen King , intervenuto via Twitter per dare un suo personale punto di vista (da scrittore e lettore) sulla vicenda.

The Hachette decision to drop the Woody Allen book makes me very uneasy. It's not him; I don't give a damn about Mr. Allen. It's who gets muzzled next that worries me. — Stephen King (@StephenKing) March 6, 2020

Once you start, the next one is always easier. — Stephen King (@StephenKing) March 6, 2020

If you think he's a pedophile, don't buy the book. Don't go to his movies. Don't go listen to him play jazz at the Carlyle. Vote with your wallet...by withholding it. In America, that's how we do. https://t.co/znGZu0wJEF — Stephen King (@StephenKing) March 7, 2020