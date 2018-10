Stephen King vende i diritti cinematografici di 'Stationary Bike' ad un dollaro

Stephen King ha venduto agli studenti della Blaenau Gwent Film Academy i diritti per lo sfruttamento cinematografico di un suo racconto, intitolato Stationary Bike.

Lo scrittore di Bangor ha chiesto un compenso di un dollaro simbolico come parte del contratto-premio "Dollar Baby", una competizione indetta proprio da King: nel corso degli anni l'autore, uno dei più prolifici e amati di tutti i tempi, ha organizzato questo speciale evento parecchie volte, e nel 1986 il vincitore fu l'allora ventenne Frank Darabont, che ottenne i diritti per portare sullo schermo il racconto The Woman in the Room; a seguito di quell'incontro la carriera da regista di Darabont ebbe il via, e anni dopo avrebbe adattato per il cinema alcuni dei romanzi più famosi di King, come Le Ali della Libertà e Il Miglio Verde.

Originariamente pubblicato nella quinta edizione di From the Borderlands nel 2003, Stationary Bike segue un artista che scopre di avere un tasso di colesterolo pericolosamente alto. Decide di iniziare a pedalare per perdere peso, ma l'attività diventerà una vera e propria ossessione e inizierà ad avere inquietanti allucinazioni.

Gli studenti della Gwent Film Academy hanno ottenuto i diritti sulla storia dopo aver scritto direttamente a King. "Avere l'opportunità di dare vita a uno dei romanzi di Stephen King è una cosa semplicemente folle", ha detto alla BBC il diciassettenne Alfie Evans. Evans scriverà la sceneggiatura insieme allo studente di recitazione Cerys Cliff. Quando l'avranno completata, circa 30 studenti lavoreranno per trasformarla in un film. Come parte dell'accordo, i film non riceveranno un rilascio commerciale. Oltre al dollaro incassato, King ha chiesto anche una copia in dvd del progetto completo.

Speriamo per questi ragazzini che gli piaccia più di Shining!

Ricordiamo che prossimamente usciranno tre adattamenti cinematografici dalle opere di King, vale a dire il remake di Pet Sematary, Nell'Erba Alta e Doctor Sleep, l'attesissimo sequel di Shining scritto e diretto da Mike Flanagan, senza dimenticare ovviamente It: Chapter 2, che arriverà a settembre 2019. di Inoltre è da poco uscita per Hulu la serie tv Castle Rock, che gioca con la mitologia del Re dell'Horror per creare una storia originale e inedita.