Stephen King: ecco il trailer di Children of the Corn, finalmente c'è una data d'uscita!

Children of the Corn, celebre racconto di Stephen King, sta per essere adattato nuovamente per il grande schermo: il primo trailer ci riporta tra i campi di grano promettendo terrore, sangue e anarchia.

I figli del grano è stato uno dei racconti di King che ha ricevuto più adattamenti, tra sequel e remake, a partire dal film originale del 1984 con protagonisti Linda Hamilton e Peter Horton.

L’ultimo di questi adattamenti è datato 2020 ed è stato diretto da Kurt Wimmer, sceneggiatoire di alcuni remake storici dell’ultimo decennio (Total Recall e Point break): la piattaforma streaming Shudder ha deciso di distribuire nei cinema l’opera (almeno per quanto riguardi gli USA) e di distribuirla in seguito per i suoi utenti dal 21 marzo 2023.

Il film è solo l’ultimo dei tantissimi adattamenti dei lavori del Re dell’horror per il cinema o per la televisione che, tra alti e bassi, hanno terrorizzato milioni di spettatori dal lontano 1976, anno in cui Carrie è stato portato nelle sale da Brian De Palma.

Nel trailer, che vi lasciamo in calce, possiamo vedere la protagonista, Elena Kampouris, alle prese con una comunità presa d’assalto dai bambini che prendono il sopravvento sugli adulti in un crescendo di violenza e distruzione.

Vi terremo aggiornati su un’eventuale distribuzione del film anche nelle sale italiane e su chi prenderà in carico la messa in onda in streaming per il mercato italiano. Intanto, giungono notizie sul nuovo adattamento tratto dal romanzo di King Billy Summers, in cui sono coinvolti J.J. Abrams e Leonardo DiCaprio.