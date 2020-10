Stephen King è tornato al cinema, ma ha paura: 'Temo per il futuro della sala'

Il problema della riapertura delle sale sta tenendo banco nei maggiori mercati, e sulla questione nelle scorse ore è intervenuto anche Stephen King, iconico autore horror storicamente legato alla produzione hollywoodiana.

Come da lui stesso svelato sulla propria pagina del social network Twitter, Stephen King è tornato in sala per la prima volta dall'inizio della pandemia questo fine settimana, recandosi in un cinema della città in cui vive: l'iconico autore non ha rivelato quale film è andato a vedere, ma a quanto pare il suo sguardo era interessato soprattutto ai nuovi protocolli di sicurezza, ai quali ha assistito personalmente durante la sua visita. Le cose sono andate bene, ma hanno incupito lo scrittore che ha commentato:

"Sono andato al cinema ieri sera. La prima volta da febbraio. Nessun problema di distanziamento sociale. Sabato sera, 7 schermi, 4 clienti totali compresi me e mio nipote. Mi sento malissimo per l'industria cinematografica".

Non è un segreto che i cinema stiano lottando duramente per restare a galla in questo momento. Paradossalmente gli esercenti sono disponibili a riaprire e ad adattarsi al nuovo mondo, ma le major non stanno aiutando con i loro numerosi rinvii dei film più attesi, che rischiano di far mancare la materia prima alle sale: senza nuovi film da proiettare, come possono andare avanti i cinema? Regal e Cineworld hanno risposto con una clamorosa chiusura e Stephen King sembra aver toccato un punto dolente: il futuro rischia di fare paura.