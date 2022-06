Stephen King, grande attesa per The Boogyeman: Sarà uno dei migliori adattamenti di sempre

I migliori adattamenti di Stephen King sono un tesoretto che i fan dell'autore tornano periodicamente a coccolare, e molto presto l'elenco potrebbe essere aggiornato col nuovo horror The Boogyeman.

In una recente intervista promozionale con We Got This Covered, infatti, il regista Rob Savage - divenuto famoso dopo il successo dell'horror low-budget Host, che a due anni dall'uscita mantiene ancora lo straordinario punteggio del 100% di gradimento su Rotten Tomatoes - ha aggiornato sullo stato di lavorazione di The Boogeyman, rilasciando una serie di dichiarazioni che faranno sicuramente la felicità dei fan di Stephen King:

“Abbiamo già finito di girare, attualmente siamo in fase di montaggio e tutto sta andando molto, molto bene. E sono incredibilmente contento di questo film. Il cast è stato grande, tutti abbiamo unito le forze per realizzare qualcosa di speciale. E si, voglio dirlo: spera con tutto me stesso, incrociando tutte le dita possibili, che quando uscirà i fan lo classificheranno molto in alto nell'elenco dei migliori adattamenti di Stephen King. Fatemi toccare ferro, per carità, ma sono seriamente convinto che abbiamo fatto qualcosa di veramente fantastico."

Parole sicuramente forti, che non faranno che aumentare la curiosità riguardo al progetto. Per chi non lo sapesse, "The Boogeyman" è un racconto di Stephen King (noto anche come 'Il baubau' nel mercato italiano) pubblicato per la prima volta nel numero di marzo 1973 della rivista Cavalier, e successivamente inserito nella raccolta "Night Shift" ("A volte ritornano") del 1978. L'adattamento di Savage, scritto da Mark Heyman e interpretato da Sophie Thatcher, Chris Messina, David Dastmalchian, Marin Ireland, Vivien Lyra Blair e Madison Hu, è previsto come esclusiva della piattaforma Hulu e uscirà nel 2023.

Quali sono le vostre aspettative? Conoscevate il racconto originale, e avete visto Host di Rob Savage? Ditecelo nei commenti!