Stephen King: terminate le riprese de L'incendiaria, Zack Efron pubblica una foto dal set!

Zac Efron ha postato su Twitter un'immagine che decreta la fine delle riprese del remake targato Blumhouse de L'incendiaria, romanzo di Stephen King con protagonista la star di The Greatest Showman. Le riprese sono iniziate a maggio, con la piccola Ryan Kiera Armstrong che eredita il ruolo che fu di Drew Barrymore nel film del 1984.

Al momento non è stata fissata una data d'uscita ma si presume che il film possa uscire nel 2022.

Nel post su Twitter, Efron scrive:"Questa è una conclusione per il film #firestarter! Non vedo l'ora che lo vediate" citando nel post la giovanissima collega Armstrong e Blumhouse. Ryan Kiera Armstrong è la protagonista de L'incendiaria, diretto da Keith Thomas.



L'incendiaria racconta la storia di una ragazzina con il potere della pirocinesi, la capacità di accendere il fuoco con la mente, che si ritrova perseguitata dal governo che intende usare i suoi poteri per il proprio tornaconto.

In precedenza il regista Keith Thomas ha parlato delle aspettative dei fan:"Ci ho pensato molto quando il progetto mi è arrivato la prima volta. Sono stato molto fortunato, in quanto la sceneggiatura di Scott Teems era semplicemente molto molto buona e molto ricca. Il materiale in sé non è diverso, giusto? Voglio dire, è lo stesso libro da cui prende spunto il film, quello del film precedente. Ma quello su cui ci stiamo concentrando del libro è differente. Si tratta di un'angolazione da cui puoi fare qualcosa. Ci si stava concentrando su come si fa a crescere un bambino, specialmente un bambino con abilità come queste. Ho pensato fosse qualcosa di leggermente diverso dal film precedente".

Nel cast di L'incendiaria anche Sydney Lemmon, annunciata qualche settimana fa.