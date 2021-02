Stephen King: svelata la trama del nuovo romanzo del maestro del brivido

Stephen King, come noto ormai da qualche mese, darà alle stampe il suo ultimo romanzo nel mese di marzo e sarà il terzo della serie cosiddetta Hard Case Crime, dove l'autore di ricollega a una serie di narrative molto popolari nel corso degli anni 40s, '50s, e '60s; il suo nuovo romanzo verrà dato alle stampe il prossimo 2 marzo e l'attesa sale.

Intitolato Later, come detto sarà un thriller di indagine criminale a sfondo tecnologico ed informatico e si aggiungerà al ciclo denominato Hard Case Crime che comprende già i due titoli pubblicati The Colorado Kid e Joyland. Come rivelato dalla nota stampa, "Later racconta la storia di Jamie Conklin, un ragazzo le cui insolite abilità sarebbero in grado di aiutare la madre single e il suo amante detective su un caso, ma solo a un costo terribile. Uno dei più amati narratori di tutti i tempi, Stephen King è il romanziere più venduto al mondo con più di 350 milioni di copie".

King ha dichiarato: "Adoro il formato degli Hard Case e questa storia, che combina un ragazzo in grado di vedere oltre il nostro mondo e solidi elementi di crime e suspense, sembra inserirsi tutto alla perfezione".

L'editore Charles Ardai ha aggiunto: "Later è una bellissima storia che parla di crescita e dell'affrontare i propri demoni - che siano metaforici oppure del tutto veri come accade spesso quando sei all'interno di un romanzo di Stephen King. E' terrificante, ma anche tenero, sconvolgente e onesto e noi non vediamo l'ora di consegnarlo ai lettori".

Later sembra quindi promettere bene, suggerendo un mix tra Il sesto senso di M.Night Shyamalan e la Luccicanza, elemento presente in più romanzi dell'autore: che questo sia il prossimo libro di King ad essere portato sullo schermo? Tra le imminenti trasposizioni ispirate al lavoro dello scrittore ci sono infatti l'adattamento seriale di Le rivelazioni di Becka e la serie TV The Stand.

Di seguito la copertina ufficiale.