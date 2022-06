Stephen King svela l'unico film che lo ha costretto ad uscire dalla sala: vi sorprenderà

Dopo aver detto addio a Pennywise, simbolo della saga di IT che sarà protagonista di una nuova serie prequel in sviluppo per HBO Max, Stephen King è comparso sui social per svelare ai suoi fan un segreto, ovvero il titolo dell'unico film che lo abbia costretto ad uscire in anticipo dal cinema.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, però, non si tratta di un film horror: rispondendo ad un post su Twitter in cui lo scrittore Linwood Barclay ha svelato di essere uscito dalla sala che stava proiettando Jurassic World Dominion, Stephen King ha confessato di aver abbandonato il cinema solo una volta nella sua vita da adulto: lo fece ai tempi di Transformers. Come potete vedere nei due post in calce all'articolo, l'autore ha anche fornito un chiarimento più specifico relativo al film in questione, escludendo il film d'animazione del 1986 e tirando espressamente in ballo il primo capitolo della saga live action diretta da Michael Bay.

Curiosamente il primo film di Transformers è largamente rispettato dai fan e considerato il migliore della serie, tanto che ancora oggi vanta un punteggio di pubblico dell'85% su Rotten Tomatoes con oltre 250.000 recensioni. Dal lato della critica, comunque, il film ha ottenuto una valutazione del 58%.

Stephen King è famoso per condividere periodicamente la sua opinione su film e serie TV, siano essi nuove uscite o titoli iconici del passato. Recentemente lo ha fatto con X di Ti West, in arrivo in Italia con Midnight Factory dal 14 luglio. Per quanto riguarda il franchise di Transformers, ricordiamo che il prossimo film della serie Rise of the Beasts arriverà nelle sale il 9 giugno 2023 per la regia di Steven Caple Jr.



E voi avete mai lasciato la sala per un film che vi ha particolarmente respinto? Ditecelo nei commenti!