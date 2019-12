Stephen King sull'accoglienza ricevuta da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è finalmente arrivato nelle sale di tutto il mondo, e un po' come il precedente capitolo, Gli Ultimi Jedi, sta ricevendo un'accoglienza alquanto "movimentata". E sull'argomento ha detto la sua anche Stephen King.

L'Ascesa di Skywalker, nonostante abbia superato Avengers: Infinity War alle anteprime del giovedì, non sta esattamente conquistando tutti (in Cina il suo debutto è stato un effettivo flop), e sul web impazzano le discussioni tra chi ha amato e chi, invece, non ha per niente gradito l'episodio IX.

Stephen King, avendo avuto la sua buona dose di adattamenti provenienti dai suoi lavori, ne sa qualcosa di progetti cinematografici che hanno ricevuto tante critiche positive quanto negative, e ha voluto esprimere la sua al riguardo.

In realtà, lo scrittore non ha espresso un giudizio sulla pellicola diretta da J.J. Abrams, ma piuttosto sulle reazioni altrui in merito: "Tutto questo parlare di STAR WARS mi ha ricordato delle parole del primo Bob Dylan: 'La gente ha un sacco di forchette e coltelli... E dovrà pur tagliarci qualcosa'".

A quanto pare, King non è esattamente dalla parte dei pareri negativi espressi sul web, specialmente quelli particolarmente "taglienti" (passateci il gioco di parole), anche se probabilmente il commento ha più a che vedere con la tendenza generale di diffondere negatività sui social, che altro. Ma, avendo esplicitamente citato Star Wars, potrebbe benissimo aver gradito la pellicola ed essere rimasto deluso dalla reazione di quegli spettatori che non hanno esitato a dirne di ogni su L'Ascesa di Skywalker.

Intanto, su Rotten Tomatoes il punteggio de L'Ascesa di Skywalker è pari al 58% per la critica, e all'83% per il pubblico.

E voi, cosa ne pensate? Avete visto il film? Vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti.