Stephen King: la storia di un fan che non crede che abbia scritto lui Le ali della libertà

L'acclamato autore Stephen King è riuscito a combinare qualcosa nella sua vita, ma convincere un fan di essere dietro alla creazione del multi-nominato all'Oscar Le ali della libertà non è fra queste.

Il film campione d'incassi del 1994 che vede Tim Robbins nei panni di Andy Dufresne, un uomo ingiustamente condannato per omicidio che fa amicizia con il compagno di detenzione Ellis Boyd "Red" Redding (Morgan Freeman) in una prigione corrotta del Maine, come tutti sapranno è nato da un racconto scritto da Stephen King.

L'unico a non saperlo probabilmente è questo fan anonimo che King ha incontrato in un supermercato della Florida: lo scrittore ha raccontato l'episodio durante il programma della BBC HARDtalk, spiegando come questa persona si sia rifiutata di credere che Stephen King fosse effettivamente l'autore de Le ali della libertà.

"Ero in un supermercato in Florida, ho girato l'angolo e c'era una donna che veniva verso di me dall'altra parte. Mi ha indicato, e ha detto: 'Ma io lo so chi sei! Sei Stephen King! Scrivi tutte quelle cose horror. E va bene, ma a me piacciono le cose edificanti, come quel film Le ali della libertà'. E io le ho detto: 'L'ho scritto io!', e lei ha detto: 'No, non è vero. Non è vero per niente!'".

Per chi non lo sapesse (cara signora del supermercato), l'originale storia de Le ali della libertà è un racconto contenuto nella raccolta del 1982 intitolata "Stagioni Diverse": il titolo originale della storia è "Rita Hayworth and the Shawshank Redemption", abbreviato per il titolo del film in lingua originale (The Shawshank Redemption) quando il regista Frank Darabont ha iniziato a lavorare all'adattamento.

Se cercate altri approfondimenti, ecco alcune curiosità sulla produzione de Le ali della libertà e 5 film carcerari da non perdere.