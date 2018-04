Stephen King spiega perché non ha scritto lui la sceneggiatura di Poltergeist

Stephen King, scrittore di best seller horror, spiega perché non abbia scritto la sceneggiatura di film di Poltergeist, Steven Spielberg. Del resto, a pensarci, sarebbe stata una partnership da sogno: due icone, una nel campo letterario (King), l'altra del settore cinematografico (Spielberg), sarebbero stati un vero dream team.

Steven Spielberg non è necessariamente conosciuto per essere un regista di film horror, ma ci si è cimentato, una volta, proprio nel 1982, per Poltergeist. Il regista ha prodotto il film e ha scritto la sceneggiatura vera e propria insieme a Michael Grais e Mark Victor.

Quello che molti fan di King, Spielberg o di Poltergeist potrebbero non sapere, è che Spielberg - inizialmente - voleva che fosse King a collaborare con lui alla sceneggiatura per l'ormai classica storia di spiriti che invadono le vite di una famiglia tranquilla. Sfortunatamente, King ha dovuto rinunciare al progetto.

Durante una recente chiacchierata intrattenuta con con EW, lo scrittore ha spiegato che le cose "non hanno funzionato perché era l'era prima di Internet, e abbiamo avuto un'interruzione della comunicazione, letteralmente. Mi trovavo su una nave che attraversava l'Atlantico verso l'Inghilterra, e nono sono stato stato in grado di rispondere al messaggio di Spielberg." Così il regista ha continuato a lavorare con Grais e Victor.

Dal canto suo, Spielberg ha dichiarato a EW: "Volevo che [King] mi aiutasse con la sceneggiatura, che lo scrivesse con me, ma non era disponibile." Questo certamente fa pari con le affermazioni che abbiamo riportato qui sopra.

Sarebbe stato interessante vedere questi due mostri sacri a lavoro insieme, che ne dite?