Stephen King spiega il suo odio per Shining: 'Amo Stanley Kubrick ma ...'

Nel corso di una nuova intervista con il New York Times per la promozione della sua nuova serie tv The Stand, Stephen King è tornato a commentare il suo odio per Shining di Stanley Kubrick, adattamento che lo scrittore del Maine storicamente non ha mai apprezzato.

Secondo quanto si legge sulle pagine del New York Times, che hanno potuto intervistare l'autore tramite intervista telefonica, l'avversione di King nei confronti dello Shining di Kubrick è dovuta alla direzione creativa presa dal regista ... e allo scrittore poco importa che si tratti del più grande (okay uno dei più grandi) regista della storia del cinema.

Nelle stesse parole di King: "Allora, mettiamola così: non mi piace il film. Da sempre. Ammiro il film, e ammiro Kubrick come regista, due dettagli fondamentali che a volte si perdono nel clamore quando le persone che amano quel film commentano che quel film a me non piace. Lo ripeto, amo Kubrick come regista, ma ho sentito che non aveva le capacità per questa storia in particolare. Non mi piace l'arco narrativo che Jack Nicholson vive nei panni di Jack Torrance. Perché non è veramente un arco, è una linea piatta. È pazzo fin dall'inizio."

Eh si, in realtà è proprio quello una dei grandi punti di forza del discorso del film di Kubrick come abbiamo avuto modo di analizzare nel nostro speciale che trovate in apertura; se ne cercate altri, ecco l'analisi della versione estesa di Shining e un saggio su Doctor Sleep di Mike Flanagan, sequel sia del film di Kubrick che del romanzo di King.