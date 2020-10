Stephen King, lo scrittore svela i film che ha visto di più nella sua vita: ecco i titoli

Oltre ad essere uno scrittore di fama mondiale, Stephen King è un grande appassionato di cinema, nonostante pochi suoi romanzi siano stati trasposti adeguatamente sul grande schermo. Nel corso di una conversazione su Twitter, King ha svelato quali sono i due film ai quali è maggiormente affezionato. I due titoli che ha rivisto più volte.

Alla domanda specifica di un utente:"Qual è il film che hai rivisto di più nella tua vita? Il mio devono essere tutti e 3 gli Indiana Jones originali", Stephen King ha risposto con chiarezza.

"Un pareggio: Il salario della paura, diretto da William Friedkin/Il mucchio selvaggio, diretto da Sam Peckinpah".



Nonostante il sonoro flop al botteghino, Il salario della paura è uno dei titoli più interessanti del cinema di William Friedkin. Dal romanzo Le salire de la peur di Georges Arnaud, Friedkin racconta la storia di Jack (Roy Scheider), ricercato a New York per rapina, Victor (Bruno Cremer), finanziere di Parigi sul lastrico, Nilo (Francisco Rabal), sicario messicano fuggitivo, e Kassem (Amidou), terrorista palestinese. Tutti loro sono in fuga dalla polizia e l'unico modo per sfuggirvi è quello di guidare due camion pieni di esplosivo per avere il passaporto e i soldi. Un piano che purtroppo finirà male.

Il mucchio selvaggio è uno dei grandi capolavori della storia del cinema, diretto da Sam Peckinpah. Il western per eccellenza, ambientato nel 1913. Un gruppo di banditi capitanato da Pike Bishop (William Holden) sono inseguiti dai bounty killer di Deke Thornton (Robert Ryan), ex compagno di Pike. Bishop e i suoi sconfinano in Messico, compiendo un furto d'armi per il generale Mapache (Emilio Fernandez). Tutto andrà per il verso sbagliato e lo scontro sarà praticamente inevitabile.



