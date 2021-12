Stephen King, lo scrittore conferma:'Fui quasi arrestato durante un firmacopie!'

Stephen King, uno dei romanzieri più famosi al mondo con oltre 60 libri all'attivo e ispirazione per numerosi film e serie tv, ha raccontato la brutta esperienza vissuta tempo fa durante un firmacopie nella remota e rurale città di Alice Springs, nell'Australia centrale. Lo scrittore venne quasi arrestato dalla polizia locale.

A raccontare l'episodio è stato lo stesso Stephen King su Twitter, rispondendo alla domanda di un fan.



"C'è qualcosa di vero nella storia che stavi autografando dei libri ad Alice Springs e che il proprietario della libreria ti ha rimproverato perché non ti ha riconosciuto?" ha scritto l'utente.

Ecco la risposta di King:"Cosa vera. Hanno mandato i poliziotti" con l'aggiunta di un'emoji sorridente, a sottolineare la situazione surreale vissuta, nella quale un libraio non riconosce uno scritto famoso in tutto il mondo come Stephen King, e proprio durante il firmacopie del suo libro.



Una scena davvero surreale che ha fatto sorridere e ha lasciato stupefatti i numerosissimi fan di King sui social.

Lo scrittore è molto attivo, soprattutto su Twitter, e non perde occasione per interagire con i lettori appassionati dei suoi libri.

Qualche mese fa King svelò il titolo del peggior horror mai visto in tutta la sua vita, generando una discussione online sulla sua scelta.



