Stephen King scopre l'acqua calda e avvisa i fan: 'Il mio nuovo romanzo sarà violento'

In una delle notizie meno sorprendenti di tutti i tempi, ci tocca segnalarvi che, a quanto pare, il nuovo romanzo di Stephen King sarà violento e rischierà di farvi paura.

Lo ha rivelato lo stesso Stephen King - aka il Re del Terrore - che in un recente post su X (la piattaforma di social network un tempo conosciuta come Twitter) ha anticipato qualche dettaglio sul suo prossimo libro, Holly, in arrivo (anche in Italia) a partire dal prossimo 5 settembre: “Il mio nuovo libro, Holly, esce il 5 settembre. Attenzione: ci sono alcune scene molto sanguinose e violente". Insomma, probabilmente non se ne sentiva il bisogno considerata la carriera dell'autore (a proposito, avete visto il trailer di King on Screen?), ma siete tutti avvisati.

Qui sotto vi lasciamo alla trama ufficiale di Holly, edito da Sperling & Kupfer in un volume da 590 pagine: "Quando Penny Dahl chiama l'agenzia Finders Keepers nella speranza che possano aiutarla a ritrovare la sua figlia scomparsa, Holly Gibney è restia ad accettare il caso. Il suo socio, Pete, ha il Covid. Sua madre, con cui ha sempre avuto una relazione complicata, è appena morta. E Holly dovrebbe essere in ferie. Ma c'è qualcosa nella voce della signora Dahl che le impedisce di dirle di no. A pochi isolati di distanza dal punto in cui è scomparsa Bonnie Dahl, vivono Rodney ed Emily Harris. Sono il ritratto della rispettabilità borghese: ottuagenari, sposati da una vita, professori universitari emeriti. Ma nello scantinato della loro casetta ordinata e piena di libri nascondono un orrendo segreto, che potrebbe avere a che fare con la scomparsa di Bonnie. È quasi impossibile smascherare il loro piano criminale: i due vecchietti sono scaltri, sono pazienti. E sono spietati. Holly dovrà fare appello a tutto il suo talento per superare in velocità e astuzia i due professori e le loro menti perversamente contorte."

Per tutti i fan dell'autore, ricordiamo che Stephen King tornerà nel 2024 con un nuovo libro.