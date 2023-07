Stephen King sconvolge i fan: 'E se Pennywise e Flagg fossero la stessa entità?'

Neanche il tempo di finire a spulciare le prime foto di Pet Sematary: Bloodline, nuovo film ispirato alle opere di Stephen King, che l'autore di Portland, Maine ha sconvolto i suoi fan alimentando una nuova teoria su Pennywise il Clown e Randall Flagg.

Come potete vedere nel tweet in calce all'articolo, infatti, Stephen King ha raccolto dal web un articolo di ScreenRant dedicato ai migliori cattivi partoriti dalla sua letteratura, chiedendo ai follower di considerare una possibilità: "E se Pennywise e Flagg fossero la stessa entità?" Si tratta in assoluto della prima volta che l'autore implica una connessione diretta tra i due iconici cattivi, e nessuno dei suoi scritti finora lo aveva mai lasciato intendere: che Stephen King si stia preparando a renderlo 'ufficiale' in una futura opera?

Per chi non lo sapesse, Pennywise il Clown è l'iconico e famigerato mostro al centro del romanzo e degli adattamenti cinematografici e televisivi di It, interpretato sul piccolo schermo da Tim Curry nella miniserie del 1990 e più recentemente da Bill Skarsgård in It del 2017 e nel sequel It: Capitilo Due del 2019, entrambi diretti da Andy Muschietti (il mostro apparirà prossimamente sugli schermi nella serie prequel di HBO Max Welcome to Derry).

Randall Flagg è invece uno stregone malvagio che ha debuttato nel tomo post-apocalittico di King del 1978 L'ombra dello scorpione, e nel corso degli anni è spuntato qui e là in molte delle sue opere successive, ottenendo un ruolo particolarmente rilevante nel magnum opus magnum dark fantasy La torre nera (a proposito, sapete che Stephen King ha approvato la serie tv de La torre nera ora in sviluppo da Mike Flanagan?). Nel corso degli anni il personaggio è stato interpretato da Jamey Sheridan, Matthew McConaughey, da un attore non accreditato nella miniserie Hulu 11.22.63, e anche da Alexander Skarsgård, fratello di Bill: un casting che aggiunge un curioso strato di coincidenza al possibile legame tra Pennywise e Flagg.