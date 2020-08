Stephen King, scelto il regista per la trasposizione cinematografica di L'incendiaria

Nel 1984 uscì al cinema il film Fenomeni paranormali incontrollabili, trasposizione su grande schermo del romanzo L'incendiaria (Firestarter) di Stephen King, con protagonista la giovanissima Drew Barrymore, reduce dal successo planetario di E.T. - L'extraterrestre. Ora verrà prodotto una nuova versione, diretta da Keith Thomas.

Thomas dirigerà il film per Blumhouse, ma più che un remake si tratta di un vero e proprio reboot:"Sarà un nuovo adattamento del libro. Quando il produttore [Jason Blum] me lo ha proposto è stato emozionante, visto che è uno dei miei romanzi preferiti di Stephen King e nonostante mi piaccia molto il film anni '80 ho sentito che potevamo fare qualcosa di nuovo. La sceneggiatura è di Scott Teems che ha scritto l'imminente Halloween Kills, è una sceneggiatura straordinaria, ha tutto ciò che vorresti: la testa della gente prende fuoco, le loro facce si sciolgono, e un papà e una figlia in fuga cercano di sopravvivere inseguiti in quest'esperienza molto intensa. Spero di girarlo quest'anno, sarà molto divertente" ha dichiarato Keith Thomas.



Su Stephen King, Keith Thomas ha dichiarato:"Ha visto The Vigil, mi ha approvato come regista e ha letto la sceneggiatura fin dalle prime fasi, è molto contento; è entusiasta per tutto questo, c'è per ogni cosa" ha spiegato il regista.

Il sito ufficiale di Stephen King descrive in questo modo la storia:"Il Dipartimento di Intelligence Scientifica (noto anche come 'The Shop'), non aveva previsto che due partecipanti al loro programma di ricerca si sarebbero sposati e avrebbero avuto un figlio. Charlie McGee ha ereditato poteri pirocinetici dai suoi genitori, a cui era stato somministrato un allucinogeno di basso livello chiamato Lot Six mentre erano al college. Ora il governo sta cercando di catturare il giovane Charlie e sfruttare le sue potenti abilità con il fuoco come arma".

