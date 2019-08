Stephen King commenta la storia di una donna spaventata da una bambola di Pennywise

Mentre attendiamo fiduciosi l'arrivo nelle sale di IT: Capitolo Due di Andy Muschietti, che le prime reazioni via social hanno accolto in modo divisivo, il buon Stephen King è intervenuto via Twitter per condividere una curiosa storia legata al suo mastodontico romanzo ma trapiantante nella realtà di tutti i giorni.

Stando a quanto riportato dalla scrittrice statunitense Meg Gardiner, infatti, in un luogo non meglio specificato del New Jersey una donna ha visto svolazzare nel suo giardino una bambola di Pennywise il Clown, personaggio interpretato nel film di Muschietti da un agghiacciante Bill Skarsgard. Riconoscendola, la donna non è rimasta con la mani in mano e, presa dal panico, ha bruciato la bambola fino a farla diventare cenere. Rientrata a casa, di notte, ha poi dormito con un coltello stretto tra le mani.



La storia è correlata con tanto di immagini della bambola, che riporta sulla fronte uno strano codice che potrebbe indicare anche la natura goliardica del gesto, ma l'evento ha colpito davvero molto Stephen King, che ha deciso di retweetare la storia sul suo profilo, commentando ironicamente: "Galleggiamo tutti, qui sotto. Galleggerai anche tu".



IT: Capitolo Due è atteso nelle sale italiane il prossimo 5 settembre.