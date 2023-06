Stephen King, il regista di The Boogeyman vorrebbe adattare un altro suo racconto!

Il regista di The Boogeyman, Rob Savage, è stato intervistato da Comicbook e nel corso della chiacchierata, oltre all'ultimo adattamento del romanzo di Stephen King, ha fatto riferimento ad un nuovo progetto che gli piacerebbe concretizzare e che riguarda un altro racconto molto amato del famoso romanziere.

Savage vorrebbe dirigere un sequel di The Boogeyman ma è interessato anche ad un'altra opera di King:"L'ho pubblicizzato molto, perché sento che se ne parlo abbastanza accadrà. Ma voglio davvero fare un adattamento della novella I Langolieri, che penso sia una storia davvero fantastica. È stata adattata una volta come film per la tv, negli anni '90, il che è divertente ma non eccezionale. E penso che c'è un tipo di creatura davvero fantastica ed inebriante che gioca con queste grandi idee. È come una specie di horror cosmico, fantascientifico, un universo entusiasmante nel quale espandersi".



Il regista ha approfondito il discorso su I Langolieri:"Questi personaggi in volo si addormentano mentre attraversano questa specie di strana tempesta elettrica. E quando si svegliano, si rendono conto che tutti quelli che dormivano sono sopravvissuti e tutti quelli che erano svegli sono scomparsi. Atterrano in questo aeroporto abbandonato e scoprono che il tempo si comporta in modo strano, e che ci sono queste creature cavernose e parassitarie che si stanno avvicinando. Ed è semplicemente geniale. Devono trovare un modo per tornare indietro e uscire da questa strana dimensione nella quale si sono trovati".



In attesa di saperne di più sul potenziale nuovo progetto che riguarda l'universo letterario di Stephen King, non perdetevi la nostra recensione di The Boogeyman.