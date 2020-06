Stephen King: il Re dell'Orrore raccomanda un bellissimo film di Spike Lee ai follower

Chi segue Stephen King sui social, conosce perfettamente l'attivismo del Re dell'Orrore via Twitter, dove è solito raccomandare spesso ai suoi follower libri, serie tv o film tra i più vari, lasciando semplicemente una sua sincera opinione sull'opera, come nel caso dell'ultimo e bellissimo Da 5 Bloods - Come fratelli di Spike Lee.

Uscito da circa una settimana su Netflix, prodotto come originale del colosso dello streaming, l'ultima fatica del regista di Fa la cosa giusta e Inside Man è uno spaccato meraviglioso dei nostri tempi, capace di raccontare le cicatrici della guerra e del razzismo a cavallo tra due paesi, America e Vietnam, più importante oggi di ieri.



E anche Stephen King sembra averlo particolarmente apprezzato, tanto da scrivere: "DA 5 BLOODS: 'Non siamo a casa, figliolo. Non siamo a casa'. Questo film è favoloso, per tanti motivi differenti. Il film giusto al momento giusto". E ha perfettamente ragione, guardando alle proteste negli Stati Uniti d'America e le manifestazioni del Black Lives Metter dopo l'omicidio di George Floyd.



Da 5 Bloods - Come fratelli è incentrato su un gruppo di soldati afroamericani che, dopo la scoperta casuale di un tesoro nella giungla, decidono di seppellirlo e di tornare recuperarlo in un secondo momento, quando la guerra sarà finita. Decenni più tardi, nel presente, il gruppo va alla ricerca del loro caposquadra caduto (Chadwick Boseman) e del tesoro nascosto durante il conflitto, trovando un paese ancora sconvolto dalla guerra e dalle atrocità subite, riscontrando anche diffidenza e astio dalla popolazione del posto.



