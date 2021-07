Stephen King, dal racconto di Strawberry Spring in arrivo un podcast con Milo Ventimiglia

Secondo quanto riportato da The Wrap, pare che Audio Up Media, iHeartMedia e lo stimato produttore Lee Metzger abbiano stretto un accordo per adattare il racconto di Stephen King Strawberry Spring in un podcast. Il racconto è contenuto nella celebre raccolta Night Shift, pubblicata dallo scrittore del Maine nel 1978. Metger scriverà e dirigerà.

Come detto, Lee Metzger si occuperà di scrivere e dirigere questa serie podcast su Strawberry Spring, la quale potrà contare sulla presenza di due attori come Milo Ventimiglia e Garrett Hedlund. Oltre a loro ci saranno anche Herizen F. Guardiola, Sydney Sweeney, Ken Marino e Al Madrigal. Altri attori verranno annunciati prossimamente dalla produzione.

La storia di Strawberry Spring segue un giornalista che mentre sta ascoltando la radio sente pronunciare il nome "Springheel Jack" che lo porta con i ricordi a quando era uno studente e sentì parlare per la prima volta di questo particolare serial killer. La storia si trasforma abbastanza rapidamente in una caccia al killer con il giornalista che non si fermerà davanti a nulla pur di catturarlo.

A proposito del progetto, Metzger ha dichiarato: "Come fan da una vita di Stephen King, non potrei essere più emozionato all'idea di lavorare con Audio Up Media e iHeartMedia per realizzare questa storia. Non potevo chiedere storia migliore per il primo podcast che scrivo".

Jared Gutstadt di Audio Up Media ha continuato: "Quando Lee ha menzionato Strawberry Spring ho capito immediatamente che era un prodotto vincente. La Audio Up continua in questo modo ad alzare l'asticella per quanto riguarda i prodotti dell'intrattenimento audio, dalla creazione di script alla collaborazione con i migliori attori di Hollywood. Tutto porta al come ci approcciamo al sound design e alla composizione musicale. Speriamo di poter lanciare questo nuovo podcast entro il prossimo autunno".

Per quanto riguarda King al cinema, sono appena terminate le riprese di Firestarter, remake de L'incendiara con protagonista Zac Efron.