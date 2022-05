Stephen King: il nuovo racconto 'Rattlesnakes' è il sequel ufficiale di Cujo!

E' un momento molto florido per Stephen King, con il remake di Firestarter nelle sale e quello di Le notti di Salem in arrivo con James Wan come produttore: l'ultima novità però non riguarda il cinema bensì la letteratura, più nello specifico il nuovo Rattlesnakes, descritto come sequel di 'Cujo'.

In queste ore, infatti, il prolifico autore è comparso al podcast The Losers' Club di Bloody Disgusting, rivelando di aver appena terminato la stesura di un sequel di "Cujo", seminale romanzo dell'orrore uscito nel 1981 che racconta la storia di una madre e di suo figlio piccolo che rimangono intrappolati in un'auto accerchiata da un sanguinario San Bernardo affetto da rabbia. La nuova storia, apparentemente un racconto e non un romanzo, è intitolata appunto 'Rattlesnakes', ovvero 'serpenti a sonagli', e, come spiegato dallo stesso King, "racconta la vicenda di due gemelli di quattro anni che cadono in una fossa di serpenti a sonagli".

Ovviamente Stephen King non ha rivelato come Rattlesnakes si collegherà a Cujo, anche se si vocifera che a legare le due opere potrebbe esserci la tematica del sovrannaturale. Tuttavia questa non sarà la prima volta che l'autore realizza un sequel di una delle sue opere 'classiche': "Black House" ad esempio funge da seguito di "The Talisman", mentre Doctor Sleep ha proseguito la saga di Danny Torrance 36 anni dopo "The Shining".

Non è ancora nota una data d'uscita per Rattlesnakes, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati. Nel frattempo, vi ricordiamo che ma il prossimo libro di Stephen King, Fairy Tale, arriverà sugli scaffali il 6 settembre 2022.