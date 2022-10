Stephen King: raccontare il male, nuova uscita USA del documentario per Halloween

Stephen King sta per tornare protagonista nel mese che conduce ad Halloween con un documentario dal titolo Stephen King: raccontare il male (Stephen King: A Necessary Evil), destinato a sbarcare negli USA su MagellanTV, pronto ad appassionare coloro che amano le opere del romanziere del terrore.

Il documentario presenta una miriade di rari filmati d'archivio e interviste con King - scoprite l'unico film che ha fatto scappare Stephen King dalla sala - sul genere horror, sul motivo per cui il pubblico lo adora e sulle sue opinioni riguardo gli innumerevoli adattamenti cinematografici dei suoi lavori.



Diretto da Julien Dupuy, il film è prodotto da Art France, Brainworks e Rockyrama, è stato già pubblicato in diversi Paesi come in Francia e Germania. In Italia è disponibile su NOWTv.



Il film sarà presentato in esclusiva giovedì 6 ottobre e la piattaforma renderà il film disponibile a tutti, compresi i non abbonati, sino al 31 ottobre.

Dopo Halloween vi avranno accesso soltanto gli abbonati. La sinossi del film racconta che A Necessary Evil 'racconta la vita del famoso autore, dalla sua modesta educazione nel Maine alla sua fulminea ascesa nella letteratura popolare. Il film mette in luce anche le introspezioni poco conosciute di King, comprese le sue prospettive sulla letteratura mainstream rispetto a quella 'seria' e le valutazioni degli adattamenti dai suoi libri allo schermo nel corso degli anni'.



