Stephen King: ecco quando inizieranno le riprese del nuovo film L'incendiaria

Le riprese del nuovo adattamento de L'incendiaria, film tratto dal romanzo iconico di Stephen King hanno finalmente un periodo ufficiale d'inizio riprese. I fan hanno atteso questo momento sin da quando il progetto è stato annunciato per la prima volta, addirittura nel 2010. Con il casting degli ultimi mesi, la produzione sembra ora imminente.

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di giugno. C'è molta attesa e tante aspettative intorno al progetto dopo che la prima trasposizione del 1980 non impressionò né il pubblico né lo stesso King, nonostante un cast di tutto rispetto comprendente Martin Sheen, Heather Locklear e una giovanissima Drew Barrymore. Tuttavia la sceneggiatura non era all'altezza degli intrighi e delle tensioni del libro.



La storia de L'incendiaria è incentrata su una giovane ragazzina di nome Charlie, le cui abilità pirocinetiche la rendono un bersaglio del Dipartimento di Intelligence Scientifica del governo degli Stati Uniti, alias The Shop. Il desiderio di utilizzare come arma le abilità della bambina costringono Charlie e suo padre Andy in fuga, ma alla fine avrà luogo una resa dei conti, con Charlie che utilizza i suoi poteri pirocinetici per difendersi dagli agenti del governo.

Nel cast di questo nuovo adattamento de L'incendiaria ci sarà Zac Efron, scelto come co-protagonista. La notizia delle riprese in procinto d'iniziare a giugno è una boccata d'ossigeno per i fan, in trepida attesa da diversi anni.

Il produttore Akiva Goldsman ha dichiarato:"L'incendiaria è uno degli ultimi grandi romanzi di Stephen King, non realizzati o non rifatti, che sono diventati dei classici. Ci sono cose che non dimenticherò mai del film originale. Ma si discostava notevolmente dal libro. Quindi Scott Teams - che è un autore meraviglioso - ha scritto questa fantastica sceneggiatura che è molto più vicina al romanzo sia per quanto riguarda l'avvenimento che per il tono. Iniziamo a girare tra 12 settimane. L'incendiaria è sempre stato uno degli horror più intimi e affettivi di Stephen, e penso che la pirocinesi sia un'idea davvero affascinante quando si tratta di esprimere sentimenti nascosti".



