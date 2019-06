Stephen King pubblica il primo poster ufficiale di Doctor Sleep, il sequel di Shining!

Nella quiete di questo caldo pomeriggio d'estate ecco spuntare dal nulla il primo poster ufficiale di Doctor Sleep, nuovo adattamento cinematografico di Stephen King che sarà un sequel diretto di Shining.

A rimarcarlo ci pensa il poster stesso, focalizzato sulla celebre parola REDRUM resa iconica dal capolavoro di Stanley Kubrick (leggi: Everycult su Shining). Come al solito potete visionare l'immagine in calce all'articolo.

In aggiunta, tanto la pagina Twitter ufficiale del film quanto quella Facebook di Stephen King hanno annunciato che il trailer di Doctor Sleep arriverà oggi stesso. Quindi per poter dare finalmente un'occhiata all'atteso nuovo horror di Mike Flanagan non resta che mettersi comodi e aspettare. Noi, come sempre, saremo fra i primi a segnalarvene l'uscita.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che la data di uscita di Doctor Sleep è stata anticipata: inizialmente previsto per il 24 gennaio 2020, la Warner Bros. lo ha spostato invece all'8 novembre di quest'anno, quindi a separarci da questo nuovo orrore diretto dal regista di Hill House e Il Gioco di Gerald ci sono soltanto cinque mesi.



Il cast del film include Ewan McGregor nei panni del Danny Torrance adulto, e poi Rebecca Ferguson, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Carl Lumbly, Alex Essoe e il giovane Jacob Tremblay.



Quali sono le vostre aspettative per Doctor Sleep? Secondo voi reggerà il confronto con Shining? Fatecelo sapere nei commenti.