Stephen King senza pietà: 'Ecco qual è il peggior horror che abbia mai visto'

In materia di horror Stephen King si è ben guadagnato i suoi crediti nel corso degli anni: l'autore di IT e Il Miglio Verde è riuscito, nel corso di una carriera lunga ormai quasi mezzo secolo, a elargire incubi e brividi in tutto il mondo grazie a storie e personaggi indimenticabili. Ma cosa pensa il nostro del lavoro altrui?

Il mondo del cinema horror deve moltissimo alle trasposizioni dei romanzi di King, da Carrie al già citato IT, passando per Shining, Misery non Deve Morire e tanti altri ancora: lo scrittore del Maine ha dunque avuto modo di maturare una certa esperienza al riguardo, per cui ci sembra giusto ascoltare il suo parere anche quando si tratta di severe bocciature.

"Qual è il peggior film horror che abbiate mai visto? Per me è Blood Feast" ha quindi rivelato il nostro Stephen: si tratta di un film del 1963 per la regia di Herschell Gordon Lewis la cui storia ci parla di un uomo di origini egiziane intenzionato a organizzare un vero e proprio massacro durante la festa di una ragazzina allo scopo di riportare in vita la dea Ishtar.

Massacrato dalla critica, Blood Feast è comunque un film che ha una sua importanza nella storia del cinema, essendo da molti ritenuto il primo film splatter della storia. L'avete visto? Siete d'accordo con il parere di King? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, proprio Stephen King ha voluto consigliarci un libro a causa della sua cover.