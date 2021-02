Stephen King, quali sono i personaggi che compaiono più volte nei film e nei libri?

Mentre sta per concludersi l'adattamento televisivo di The Stand targato CBS, sono in arrivo nel 2021 molte altre trasposizione di importanti romanzi firmati dal mitico Stephen King, il Maestro del Brivido creatore di tanti e indimenticabili personaggi come Pennywise il Clown, Jack Torrance o Randall Flagg.

Il leggendario romanziere del Maine ha venduto qualcosa come 350 milioni di copie in tutta la sua carriera, per un totale di 61 libri pubblicati in quasi tutto il mondo, sette dei quali sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, più cinque libri di saggistica e 200 racconti pubblicati in diverse raccolte. Ovvio che la gran parte dei suoi lavori siano stati adattati sul grande o piccolo schermo, dunque, e come ormai i fan di King sapranno proprio le sue storie e molti di questi protagonisti condividono anche lo stesso universo, che include tra i tanti luoghi anche Jerusalem's Lot, Castle Rock, Derry e la cittadina di Haven, ovviamente tutte nel Maine.



Ma King ha anche sviluppato un discorso multidimensionale, introducendo realtà come All-World, Keystone Earth, Le lande desolate, Boo'ya Moon e tante altre. Libri come L'ombra dello scorpione, The Cell o I Vendicatori sembrano avere ciascuno i propri piani d'esistenza, e l'autore ama incrociarli facendo anche riapparire i protagonisti delle sue storie in questo Multiverso espanso e glorioso.



Ma quali sono i personaggi che compaiono più volte nel Multiverso di Stephen King? Ve li elenchiamo di seguito:



- BEVERLY MARSH in IT e 22/11/63

- RICHIE TOZIER in IT e 22/11/63

- BEN HANSCOM in IT e 22/11/63

- MIKE HENLON in IT e INSOMNIA

- RALPH ROBERTS in INSOMNIA e MUCCHIO D'OSSA

- PENNYWISE in IT e LE CREATURE DEL BUIO ma anche (indirettamente) in 22/11/63 e LA TORRE NERA

- RANDALL FLAGG in LA TORRE NERA e L'OMBRA DELLO SCORPIONE e GLI OCCHI DEL DRAGO e LA SCATOLA DEI BOTTONI DI GWENDY

- DICK HALLORANN in SHINING e DOCTOR SLEEP

- PADRE CALLAHAN in SALEM'S LOT e LA TORRE NERA

- CYNTHIA SMITH in ROSE MADDER e DESPERATION e I VENDICATORI

- TED BRAUTIGAN in LOW MAN IN YELLOW COATS e LA TORRE NERA e CUORI IN ATLANTIDE