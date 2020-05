Stephen King oltre la penna: tutti i cameo cinematografici del maestro dell'horror

Tutti conosciamo Stephen King per i suoi bestseller dai toni horror, ma quanti sanno che fatto anche numerosi cameo? E non solo nelle trasposizioni cinematografiche dei suoi romanzi, ma anche in alcuni film e serie TV in cui mai ci saremmo aspettati di trovarlo.

I numeri di King parlano da sé: con più di 200 storie brevi e oltre 60 romanzi scritti in sessant'anni di carriera, molte delle sue opere sono diventare presto cult letterari e cinematografici, ai quali il nostro ha anche partecipato.

La sua prima apparizione cinematografica fu nell'adattamento di Creephow diretto da Giorgio Romero del 1982, in cui interpretava Jordy Verrill che dopo aver scoperto un meteorite caduto scopre alcuni indicibili dello spazio, che lo condurranno alla follia e al suicidio.

In seguito è apparso anche in Creepshow 2, Pet Sematary, Golden Years, I sonnambuli, L'ombra dello scorpione, I Langolieri, L'occhio del male, Shining, La tempesta del secolo, Rose Red, Kingdom Hospital, Under The Dome, Mr. Mercedes e It: Capitolo 2. Tutti adattamenti dei suoi lavori.

I ruoli in cui non ha giocato in casa sono stati invece quelli in Knightriders, Le cronache dei morti viventi (entrambi diretti da Romero), Fever Pitch con Drew Barrymore e Jimmy Falllon. Inoltre ha strizzato l'occhio al pubblico in Fraiser, nei Simpson (ovviamente nel suolo di sé stesso) e in Sons of Anarchy.



