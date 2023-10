Stephen King, quali sono i peggiori adattamenti sul grande schermo?

Stephen King ha consigliato alcuni film horror per Halloween. È risaputo che molti adattamenti cinematografici sono stati realizzati basandosi sui suoi spaventosissimi e inquietanti romanzi. Molti di questi sono dei grandi film, come The Shining e La zona morta, altri invece non sono davvero un granché secondo critica e pubblico. Eccone alcuni.

Le creature del cimitero

Ispirato all’omonimo racconto di Stephen King, il film è uscito nel 1990 con sceneggiatura di John Esposito e regia di Ralph S. Singleton. La pellicola è considerata uno dei peggiori adattamenti sia dalla critica che dal pubblico, molto lontana dal materiale originale. Peccato per il povero Brad Dourif.

L’acchiappasogni (2003)

Diretto da Lawrence Kasdan, non uno qualunque, e con un cast di un certo livello che include Morgan Freeman e Timothy Oliphant, il film si è rivelato un flop su ogni fronte. Ricordato quasi unicamente per gli effetti speciali, è stato definito privo di spessore.

La torre nera (2017)

Questa è davvero una nota dolente. La torre nera era uno degli adattamenti più ambiziosi di un romanzo di Stephen King. Con un budget da 66 milioni di dollari e un cast che includeva Idris Elba e Matthew McConaughey, il film ha incassato appena 58 milioni di dollari ed è stato un totale fallimento di critica e pubblico, definito confuso, eccessivamente accelerato e decisamente dimenticabile. Il flop fu così forte che Amazon decise all’epoca di non proseguire con la realizzazione della sua serie dopo aver comprato i diritti del libro, per poi successivamente creare un prodotto molto lontano dal film.

Riding the bullet (2004)

Diretto da Mick Garris, che ha adattato anche altri lavori di Stephen King, tra cui The Shining per una miniserie televisiva. Il film incassò appena 250.000 dollari. “Un nome migliore per il film sarebbe "Taking the Bullet", perché è così che ci si sente quando si assiste a questo pasticcio stupido e pretenzioso.” Scrisse Randy Cordova per Arizona Republic.

Secret Window (2004)

Tratto dal racconto "Finestra segreta, giardino segreto", il film è diretto da David Koepp, sceneggiatore di alcuni capolavori come Carlito’s way e Jurassic Park. Protagonisti Johnny Depp e John Turturro, il film fu apprezzato più dal pubblico che dalla critica. “Una storia teoricamente misteriosa che di misterioso ha ben poco”.

Se invece volete approfondire ulteriormente, qui troverete le migliori serie TV tratte dai libri di Stephen King.