Stephen King, anche lui ha paura: l'autore non è riuscito a finire QUESTO film horror!

Durante il nuovo episodio di History of Horror, la docu-serie di Eli Roth sulla storia del cinema dell'orrore, Stephen King ha rivelato di essere incappato in un film che gli ha fatto dire 'basta' e del quale non è riuscito a terminare la visione per la troppa paura provata.

Si tratta di The Blair Witch Project di Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, cult del 1999 che King scoprì per la prima volta nell'estate dello stesso anno quando si trovava in ospedale, dopo essere stato investito da un minivan mentre camminava sul ciglio della strada. Lo scrittore ha raccontato: "La prima volta che ho visto The Blair Witch Project ero in ospedale ed ero drogato con un sacco di antidolorifici. Mio figlio ha portato una cassetta VHS e ha detto: 'Devi guardare questo film.' A metà ho detto: 'Basta, spegnetelo, è troppo strano!"

Incentrati su tre studenti registi che si recano nelle Black Hills di Burkittsville, nel Maryland, gli eventi del film vengono raccontati allo spettatore in stile di 'found-footage' e seguono i protagonisti mentre scoprono la leggenda della strega di Blair. Quando il film è stato presentato per la prima volta al Sundance Film Festival nel 1999, è stato accompagnato da una delle prime campagna di marketing 'virali' pensata per vendere il film come un "documentario reale', con falsi rapporti della polizia e finte interviste stile cinegiornale, nonché manifesti per ritrovare gli studenti "scomparsi" (che vennero dichiarati dispersi o addirittura morti sulle proprie pagine ufficiali di IMDb).

La mossa decretò il successo stratosferico del film, che incantò la critica e il pubblico e che da un budget di appena 60mila dollari arrivò ad incassare la bellezza di 250 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Stephen King sta per tornare sia sul piccolo schermo, con la serie La storia di Lisey prodotta da JJ Abrams, sia sul grande schermo col remake de L'incendiaria, le cui riprese sono iniziate qualche giorno fa: quale progetto attendete di più? Ditecelo nei commenti!