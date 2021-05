Stephen King, partite le riprese de L'incendiaria: e sul set c'è già chi va a fuoco!

L'universo cinematografico di Stephen King si sta preparando ad accogliere il remake de L'incendiaria, nuovo adattamento dell'omonimo romanzo del Re dell'Horror prodotto da Jason Blum e della sua Blumhouse.

Come potete vedere nel post ufficiale pubblicato dalla casa di produzione sulla propria pagina di Twitter, le riprese del film sono ufficialmente iniziate: ma c'è già chi va a fuoco! "E' così che ci approcciamo al primo giorno di produzione" scherza la didascalia, mentre uno degli stunt completamente avvolto dalle fiamme cammina come se nulla fosse verso la cinepresa.

Citato nel tweet c'è anche Zack Efron, che come vi abbiamo segnalato qualche tempo fa sarà il co-protagonista del remake. "Si tratta di una versione relativamente fedele al libro. Ho molte cose da fare con Stephen King e lui è l'icona definitiva per le persone come noi che amano questo genere. Ovviamente questo è un classico, quindi è un po' arduo, ma siamo stati bravi con Halloween, e ora speriamo di non deluderlo con il nostro adattamento de L'incendiaria" aveva dichiarato Blum qualche tempo fa.

Nella trama del romanzo un farmaco sperimentale somministrato ad Andy e alla sua futura moglie Vicky durante il college donerà ad entrambi dei poteri psichici. Come controindicazione, però, la loro figlia Charlene ottiene il potere di creare il fuoco con la propria mente e diventa una potenziale arma ambita da The Shop, l'oscura agenzia governativa che si nasconde dietro l'esperimento originale. Nel 1984 il regista Mark L. Lester realizzò un primo adattamento del libro con protagonista Drew Barrymore, arrivato in Italia col titolo di Fenomeni paranormali incontrollabili.

Quali sono le vostre aspettative? Conoscete il romanzo di King? Avete visto il film originale? Ditecelo nella sezione dei commenti!