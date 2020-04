Per Stephen King la pandemia di Coronavirus è come La Notte dei morti viventi

Una delle metafore più usate per definire questo periodo, drammaticamente segnato dalla pandemia di Coronavirus e dall'auto-isolamento, prende spunto dal mondo del cinema. "Sembra di essere in un film horror", si sente dire sempre più spesso. Oppure, in una storia di Stephen King. Cosa ne pensa, a tale proposito, il maestro del brivido?

Lo scrittore è intervenuto recentemente al podcast Fresh Air, e ha parlato con il conduttore Terry Gross anche della stretta attualità. "Questa pandemia è la cosa più vicina, tra quelle che hai vissuto, alle tue storie dell'orrore?" è stata una delle domande.

"Beh, lo è e non lo è" è stata la risposta di Stephen King. Il discorso è andato poi su due suoi romanzi, L'ombra dello scorpione, che racconta di una malattia che provoca il caos nell'umanità, e La zona morta, in cui molti lettori hanno trovato analogie tra uno dei personaggi e Donald Trump.

"E ora che Trump è davvero il presidente degli Stati Uniti e c'è una pandemia in tutto il mondo, sembra quasi che ci sia stata una contaminazione tra questi due libri. Non è molto comodo essere me" ha scherzato l'autore di Shining e It.

Secondo Stephen King, però, la pandemia di COVID-19 è più simile a un film come La Notte dei morti viventi, un classico del genere, diretto da George Romero nel 1968. "Quando si parla di virus che non sono vivi né morti, è davvero come uno di quei film di zombie... viviamo nella Notte dei morti viventi, in un certo senso, perché il virus è proprio quello che è, che è qualcosa che è quasi incomprensibile per noi e anche per la scienza. Perché è invisibile, perché non possiamo vederlo."

È di oggi la notizia della morte di Luis Sepúlveda, altro gigante della letteratura mondiale, stroncato dal Coronavirus, mentre per altri approfondimenti rimandiamo alla recensione de La Notte dei morti viventi.