Stephen King ha organizzato un pesce d'aprile esilarante: il suo debutto nella musica rap

Stephen King è considerato da molti come una delle figure più importanti del mondo dell'orrore, ma chiunque sia andato oltre i suoi libri, serie tv e film, conoscerà di certo anche la sua spiccata vena umoristica.

Non è un caso, quindi, che per contrastare la monotonia della quarantena imposta dalla pandemia di Coronavirus, King sia comparso sui suoi canali social per organizzare un esilarante pesce d'aprile: il suo primo album rap, intitolato "Slim Scary", che sta spopolando in queste ore fra i fan dello scrittore del Maine.

"Basandosi sul successo della sua collaborazione con John Mellencamp, The Ghost Brothers della Contea di Darkland, e rifacendosi ai suoi anni di esibizione con The Rock Bottom Remainders, Stephen ora sta prestando la sua verbosità vocale a un genere completamente nuovo. Nei panni del personaggio di Slim Scary, ecco il suo debutto musicale da solista, The Rap Bottom Remaineder, e le tue orecchie potrebbero non essere più le stesse", si legge sul sito di King. "Dal 2001, Slim Scary è alla ricerca del ritmo perfetto, ma solo di recente ha trovato il progetto giusto. Scatenando l'inferno e pronto a salire sul ring, il famigerato Slim Scary è strettamente commerciale. Ascolta un campione del prossimo album, in uscita l'1/9/2021."

Qui sotto potete trovare la "tracklist ufficiale", mentre in calce all'articolo c'è perfino la cover dell'album:

O.P.P. (Other People's Paperbacks) Regulate(rs) Writin' Dirty Drop It Like It's A New Short Story Up Maine Crew (Isn't Anything to F-ck With) Everything is Everything's Eventual Captain Trippz Straight Outta Castlerock Bonita Adverbum Writer's Delight Supernatural Murder Was The Case It Takes Eight (Books to Finish The Dark Tower Series) Tabby Said Knock You Out (feat. Joe Hill & Owen King) How I Could Just Kill A Character My, Myself, and IT Shawshank Sweat Box Northernwritalisticujomuzik Still Not An Actor B.R.E.A.M. (Bachman Rules Everything Around Me)

Che ne pensate? Cosa dareste per poterlo ascoltare davvero? Ditecelo nei commenti!

