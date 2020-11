Stephen King, nuovi dettagli sul film di La Lunga Marcia: ironicamente, non si ferma

Nel corso di una recente intervista il regista André Ovredal ha assicurato con ironia che l'adattamento del film La Lunga Marcia di Stephen King non si ferma e continua a camminare verso la sua produzione.

Nonostante le interruzioni causate a destra e a manca dal COVID-19, il film del regista norvegese non vuole saperne di pause e stop, e durante una recente intervista con ComingSoon, ad Øvredal è stato chiesto dello stato del suo adattamento cinematografico di Stephen King. Il regista non ha potuto fornire troppi dettagli sullo stato del progetto, soprattutto considerato lo stato dell'industria cinematografica attuale, ma ha condiviso che "è vivo e vegeto e continua ad andare avanti".

Una risposta piena di ironia da grande comunicatore: per chi non lo sapesse, infatti, La Lunga Marcia è un romanzo che King pubblicò nel 1979 sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, la storia distopica racconta di una competizione mortale tra 100 ragazzi costretti a camminare continuamente ad una velocità minima di quattro miglia orarie pena la fucilazione istantanea: il premio finale per l'unico sopravvissuto è ottenere tutto ciò che vuole per il resto della sua vita.

Quali sono le vostre aspettative per il progetto? Siete fan dei film di Stephen King? Qual è il vostro preferito? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.