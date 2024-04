Stephen King:'Non posso credere di essere vivo per il 50esimo anniversario di Carrie'

Cinquant'anni fa Stephen King pubblicava il suo romanzo d'esordio, Carrie, che diventerà poi un cult cinematografico per la regia di Brian De Palma. Lo scrittore ha condiviso con i propri follower il proprio stupore per essere ancora vivo e poter assistere a questo importante anniversario per la sua carriera.

"Domani Carrie compie 50 anni. Difficile credere di essere vivo per vederlo" ha scritto su X King. Il successo del libro e del film due anni dopo inaugurarono un periodo florido per lo scrittore, divenuto negli anni il romanziere più famoso al mondo.



La pubblicazione di Carrie fu un passaggio decisivo per il successo di Stephen King, che all'epoca lavorava come insegnante. Ne ha parlato lui stesso al Guardian:"Insegnavo, tornavo a casa stanco, come se fossi stato sul palcoscenico. E poi dovevo correggere compiti, facendo più o meno la stessa cosa. E c'era davvero poco tempo per il mio lavoro personale. Ricordo di aver pensato 'Ancora due o tre anni così e non potrò più scrivere'. Volevano assegnarmi il club di dibattito e la commedia, e cose del genere. Non c'era discussione sul fatto che smettessi".



Doubleday acquisì il romanzo di King e gli inviò un anticipo di 2.500 dollari. I diritti in formato tascabile furono messi all'asta un anno dopo e King, che lo scorso settembre ha fornito consigli sul nuovo horror preferito per Halloween, pensava di uscirne con 30.000 dollari. L'anticipo, invece, fu di 500.000 dollari.

Una stabilità economica che non gli impedì di soffrire di dipendenze come la droga:"Sebbene fossi riuscito a nasconderla alla mia famiglia per un po', i libri cominciavano a mostrarla. Misery è un libro sulla cocaina, Annie Wilkes rappresenta la cocaina. Era la mia fan numero uno". Quel periodo finì quando la moglie di King, Tabitha Jane Spruce, un giorno gettò tutto nella spazzatura davanti a King e alla sua famiglia e gli disse che poteva smettere e rimanere o andarsene. Da quel momento, Stephen King iniziò il percorso verso la sobrietà.



Scoprite su Everyeye la recensione di Carrie - Lo sguardo di Satana, il cult horror di Brian De Palma.

Su DUNE: PARTE DUE 1 (4K Ultra HD è uno dei più venduti di oggi.