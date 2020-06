Stephen King: il musical di cui nessuno ha mai sentito parlare

Tutti conoscono Stephen King per i suoi romanzi emozionanti, i protagonisti misteriosi e i luoghi spettrali... Ma cosa pensereste se vi dicessimo che ha scritto anche un musical? Ebbene sì: il Re dell'horror ha provato a conquistare anche Broadway anche se i risultati non sono stati quelli sperati. Continuate dopo il salto per saperne di più!

Con più di 350 milioni di copie vendute in tutto il mondo e gli oltre 260 scritti tra romanzi e racconti brevi, il Maestro della suspense ha esplorato di volta in volta temi, personaggi e persino terrori sempre nuovi, rimanendo però sempre fedele a sé stesso.

Molte delle sue opere, tra cui Carrie, American Psycho e The Evil Dead, sono state trasposte anche in musical sui più importanti palchi di Broadway, al fianco di cult del genere come The Rocky Horror Picture Show e The Genetic Opera, quest'ultimo adattato dal regista di Saw Darren Lynn Bousman.

Nel 2012 l'autore decise di avvicinarsi all'ambiente musicale e scrisse di suo pugno la sceneggiatura di Ghost Brothers of Darkland County, realizzata a quattro mani con la leggenda del rock John Cougar Mellencamp, che si occupò delle musiche.

Come suggerisce il nome l'opera avrebbe intrecciato storie di fantasmi con legende metropolitane ed elementi horror e avrebbe vantato un cast d'eccezione formato da Elvis Costello, Rosanne Cash, Sheryl Crow, Neko Case e Kris Kristofferson.

Il musical ebbe purtroppo scarso successo, forse anche a causa delle recensioni altalenanti, così dopo poche tappe la compagnia fu sciolta e il progetto cadde nel dimenticatoio.

Parlando di misteri e segreti c'è un altro scritto semi-sconosciuto e introvabile di Stephen King, che per anni ha sollevato non poche polemiche. Sapevate inoltre che Stephen King ha collezionato numerosi cameo in serie TV e film di ogni genere?