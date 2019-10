Stephen King e Mike Flanagan discutono di Doctor Sleep nella nuova featurette

Pur avendo diretto due film tratti da Stephen King (Il Gioco di Gerald e Doctor Sleep), Mike Flanagan non ha mai avuto occasione di incontrare il suo eroe d'infanzia... finora. I due si sono infatti confrontati in uno speciale dietro le quinte dell'atteso sequel di Shining.

Nel video, che potete vedere in calce alla notizia, Flanagan parla del suo amore incondizionato per il romanzo trasposto al cinema da Stanley Kubrick, mentre il Maestro dell'horror spiega i motivi che lo hanno portato a proseguire la storia di Danny Torrance, interpretato nel sequel da Ewan McGregor, anche lui presente in questo backstage.

Come si era potuto evincere dal trailer di Doctor Sleep e dalle prime reazioni entusiaste della stampa, l'obiettivo di Flanagan era quello di onorare la visione di Kubrick e allo stesso tempo rispettare le tematiche principali del romanzo di King. "E' un'ottimo adattamento di Doctor Sleep, ma è anche un fantastico sequel dello Shining di Kubrick" dice King nella featurette.

Doctor Sleep vede nel cast anche Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay, Cliff Curtis e Bruce Greenwood, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 31 ottobre, giusto in tempo per Halloween, insieme a Terminator: Destino Oscuro.

Siete curiosi di vedere il film di Flanagan? Fatecelo sapere, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.