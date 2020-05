Stephen King, Mike Flanagan dirigerà 'Revival': regista e re dell'horror di nuovo insieme

Quando fu annunciato il sequel di Shining diretto da Mike Flanagan in molti furono perplessi dal coraggioso, quanto rischioso, progetto e nonostante una risposta del pubblico non fu quella sperata il lavoro del regista fu molto elogiato da Stephen King. Adesso, i due collaboreranno nuovamente per la trasposizione del romanzo Revival

Forse non tutti sanno o ricordano che già nel 2016 si propose di trasformare Revival in un film e che addirittura Samuel L. Jackson era in trattative per entrare nel cast di Revival, ma poi il progetto cadde nel dimenticatoio e sembra che finalmente che i tempi siano maturi per un suo adattamento cinematografico.

Revival narra la storia di Charles Jacob, pastore della cittadina di Harlow, nel Maine, che insieme al giovane Jamie Morton è preda di un'incontrollabile ossessione, talmente potente da avere tragiche ripercussioni sulla vita dei due e che porterà il prete a rinnegare persino Dio. Cinquant'anni dopo Charles e Jamie s'incontreranno nuovamente e il loro legame sarà più forte che mai, "protetto" dalla mano rossa del Diavolo.

La trasposizione del romanzo, edito nel 2013, sarà curata dallo stesso Flanagan al quale si affiancheranno Trevor Macy e la sua casa di produzione Intrepid Pictures.

Revival è solo l'ultimo dei libri di King che approda al cinema e solo un mese fa abbiamo saputo che il regista di Annabelle dirigerà Le notti di Salem, altro romanzo cult dello scrittore.