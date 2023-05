Stephen King, Mike Flanagan dirige La vita di Chuck: star Mark Hamill e Tom Hiddleston!

Dopo il trailer di The Boogeyman e in attesa di novità sul film di Fairy Tale, il sempre in espansione Stephen King Cinematic Universe si prepara ad accogliere un nuovo film, La vita di Chuck.

Protagonisti dell'adattamento saranno la star della Marvel Tom Hiddleston (interprete di Loki nel franchise di Thor, degli Avengers e nella serie tv omonima per Disney+) e il mitico Mark Hamill (volto di Luke Skywalker nella saga di Star Wars), già inseriti in un pacchetto i cui diritti di distribuzione saranno messo in vendita al mercato del Festival di Cannes. Nello stesso pacchetto figura anche Mike Flanagan alla regia: il famoso autore di The Haunting of Hill House, che da Stephen King aveva già adattato gli acclamati film Il gioco di Gerald e Doctor Sleep, ha già firmato per dirigere questo nuovo adattamento, che sceneggerà e produrrà tramite la sua Intrepid Pictures insieme al collega produttore Trevor Macy.

Basato sul racconto omonimo contenuto nell'antologia di Stephen King del 2020 'Se scorre il sangue', La vita di Chuck è composto da tre atti distinti ma collegati tra loro che insieme raccontano la biografia di Charles Krantz al contrario, iniziando con la sua morte per un tumore al cervello a 39 anni e finendo con la sua infanzia in una presunta casa infestata.

Siete contenti dell'annuncio di questo progetto? Conoscete il racconto originale? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, vi ricordiamo che sempre Mike Flanagan sta sviluppando personalmente la serie tv de La torre nera, saga letteraria di Stephen King della quale ha acquisito i diritti.