Stephen King, il Maestro dell'Horror festeggia 50 anni di matrimonio su Twitter

L'amatissimo Stephen King solitamente sfrutta il suo profilo Twitter per consigliare romanzi, film o serie televisive ai suoi follower e fino a poco tempo per far attaccare pubblicamente l'operato dell'ex-presidente Donald Trump, ma in queste ultime ore ha tweetato un pensiero dedicato al suo matrimonio.

Il mitico e amatissimo autore di romanzo indimenticabili (divenuti spesso film) come Shining, It, Stand by Me o Misery non deve morire festeggia infatti oggi, 2 gennaio 2021, 50 anni di matrimonio con la moglie e collega autrice Tabitha Jane King nata Spruce. Per l'anniversario, Il Maestro dell'Orrore ha scritto: "Io e mia moglie ci siamo sposati esattamente 50 anni fa. Finora è stato un viaggio straordinario".



Tanti i messaggi ricevuti poi nei commenti dai fan, che ovviamente hanno fatto gli auguri al loro autore preferito che non vediamo l'ora di sapere cosa ci regalerà ancora negli anni a venire, essendo tutt'ora scrittore prolifico e attentissimo a non deludere quasi mai le aspettative dei suoi lettori. Intanto vi ricordiamo che è da poco cominciata la serie televisiva The Stand tratta da L'ombra dello scorpione e che è in lavorazione anche l'adattamento televisivo del suo ultimo L'istituto.



